El presentador de Informativos Telecinco arranca la edición nocturna con las posturas de Pedro Sánchez y Friedrich Merz sobre Israel

El análisis de Carlos Franganillo: "Mientras Trump ampara a Netanyahu y sus masacres en Gaza, Europa muestra una discreta incomodidad con Israel"

Compartir







El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado este jueves, 18 de septiembre, analizando el encuentro en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Friedrich Merz, "dos líderes europeos con las posturas más alejadas sobre Israel".

El presentador empieza el informativo asegurando también que, entre otras cosas, "Sánchez quiere suavizar la posición de Berlín, muy reacio a la cooficialidad del catalán, del euskera y del gallego en Europa", señalando que el jefe del Ejecutivo "lo necesita para cumplir uno de sus pactos con los independentistas catalanes, a cambio de apoyo".

Carlos Franganillo destaca que "Sánchez es una de las voces más claras en Europa contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu" y el canciller alemán está muy lejos de esa posición. Esta misma semana, añade, "le veíamos emocionado en la reapertura de la única sinagoga que sobrevivió a los crímenes nazis". Merz afirmaba sentirse "avergonzado" por lo que considera una nueva ola de antisemitismo tras los atentados del 7 de octubre de 2023.