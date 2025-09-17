Carlos Franganillo analiza la tensión en la Unión Europea ante la ofensiva de Israel en Gaza y las relaciones comerciales con el país

El análisis de Carlos Franganillo: "Naciones Unidas cree que hay base para acusar a las autoridades israelíes de matanzas o impedir nuevos nacimientos"

Compartir







Carlos Franganillo, el director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, ha comenzado el informativo de este miércoles 17 de septiembre analizando la tensión en la Unión Europea ante la ofensiva israelí en Gaza y las relaciones comerciales con el país gobernado por Benjamín Netanyahu, que recibe apoyo desde Estados Unidos.

"Mientras Donald Trump ampara a Benjamín Netanyahu y sus masacres en Gaza, Europa muestra una discreta incomodidad con Israel, sin ánimo de hacer demasiado daño", ha explicado el presentador.

"La Unión Europea es el principal socio comercial, pero hoy propone medidas limitadas, suspendiendo algunos privilegios que tienen los productos israelíes", ha agregado Franganillo.

Europa plantea medidas contra Israel

El periodista ha destacado que Europa "ha planteado aranceles a casi el 40% de las importaciones, congelar fondos en más de una quincena de proyectos de cooperación o sancionar a dos de los ministros israelíes más extremistas, Bezalel Smotrich y Ben Gvir".