¡Informativos Telecinco alcanza los 4 millones de seguidores en Tik Tok!

El perfil de TikTok acumula más de 2.200 millones de visualizaciones en lo que va de 2025, superando su marca del año anterior

La cuenta de Facebook duplica sus seguidores en un año hasta los dos millones de usuarios

La comunidad social de Informativos Telecinco supera la barrera de los 8 millones de seguidores

El perfil de TikTok de Informativos Telecinco sigue sumando hitos en 2025. A su buena marcha de los últimos años, ahora se añade ser el primer medio convencional en España en llegar a los 4 millones de seguidores en la plataforma, creciendo en un millón de nuevos usuarios en un año y consolidándose como medio de referencia informativo en la plataforma, superando ampliamente a sus competidores directos.

La actualidad de los últimos meses, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, la muerte del papa Francisco o la última hora de los incendios en España el pasado verano, unida a los análisis y reportajes con mirada propia de Informativos Telecinco, han provocado que en TikTok sus vídeos acumulen más de 2.200 millones de visualizaciones en lo que va de año, una cifra récord que ya supera la conseguida en 2024.

Algunos de los vídeos que acumulan más visualizaciones son la aparición del pez diablo avistado en Canarias el pasado febrero (vídeo más visto del perfil con 55 millones de visualizaciones), la historia de la amiga del Papa Francisco despidiéndose tras su muerte (30 millones de visualizaciones), la explicación en realidad aumentada de Carlos Franganillo sobre una de las lunas llenas del año (10,5 millones de visualizaciones) o la última advertencia de Red Eléctrica sobre un posible nuevo apagón (6,7 millones de visualizaciones).

Una comunidad social de más de 8 millones de seguidores

El ascenso imparable de TikTok se une a la buena marcha del resto de perfiles de redes sociales, lo que ha permitido convertir a Informativos Telecinco en la marca de un informativo de televisión con mayor comunidad social en España. Esto ha sido posible tras alcanzar el pasado septiembre la barrera de los ocho millones de seguidores.

El perfil de Facebook es otro de los que también ha experimentado un fuerte crecimiento en redes sociales en los últimos meses, logrando duplicar sus seguidores en un año hasta romper la barrera de los dos millones y situándose por delante de sus competidores directos. Una buena racha que sigue en Instagram, donde sus reels acumulan millones de visualizaciones y cuyo crecimiento le sitúa muy cerca del millón de seguidores.

La amplia cobertura que Informativos Telecinco realiza en sus redes sociales de los hechos más relevantes ocurridos en el día a día, así como de sus reportajes, entrevistas y piezas en realidad aumentada, han permitido situar a la marca como un referente informativo en redes sociales en la actualidad, una buena acogida que continúa con más impacto en 2025.