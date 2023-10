La puerta 00 del estadio del Córdoba, el altar improvisado por los aficionados para la memoria de Álvaro

Todo empezó anoche, en esa misma puerta 00, cientos de aficionados acudieron para participar en un homenaje a Álvaro Prieto. Algunos acudían de forma particular, otros convocados por el grupo de Brigadas Blanquiverdes de seguidores del equipo cordobés, que entre himnos, aplausos y cánticos, recordaron al jugador.

Esta mañana seguían llegando aficionados para rendir su propio homenaje. Algunos conocidos de Álvaro, como Hugo, que ayer no pudo estar, y ha acudido esta mañana. "Habíamos coincidido jugando al fútbol", explicaba Hugo frente al estadio, "era muy buen chaval, muy buen chico, se preocupaba por ti siempre... muy cercano".

Con Hugo venían otros cinco amigos que no llegaron a conocerle, pero que también han quedado conmocionados por la muerte del joven. "Esto no se lo merece nadie", dice Hugo, "era muy sano, muy deportista y en el fútbol era un espectáculo, siempre me ha gustado... para el club ha sido un palo muy gordo".