Las incógnitas del caso de Álvaro Prieto, el joven de Córdoba hallado muerto en Sevilla

El caso de Álvaro Prieto López sigue despertando numerosas incógnitas. El cadáver del joven de 18 años, estudiante de Ingeniería y futbolista de la cantera del Córdoba CF, ha sido hallado a un kilómetro y medio de la Estación de Sevilla-Santa Justa. Se encontraba entre dos vagones de un tren sin servicio aparcado en las vías habilitadas por Renfe para la reparación de vehículos. Un equipo de Televisión Española, que grababa unas imágenes de recurso esta jornada, ha sido quien ha descubierto el cuerpo.

Todo apunta a que el joven murió electrocutado. Los primeros indicios apuntan a esta hipótesis, ya que el cadáver, en avanzado estado de descomposición, presentaba las manos quemadas y sin pelo, según fuentes de la investigación. Los agentes creen que pudo acceder al tren en el que ha sido hallado muerto para esconderse. Y es que, al perder su tren de regreso a Córdoba y verse sin batería en el móvil (con el que pagaba y donde tenía su ticket en digital), trató de colarse a un AVE por dentro de la estación y realizó otros intentos a otros trenes por el exterior. Las circunstancias son misteriosas, el caso despierta muchas preguntas:

Estas son las incógnitas más destacadas del caso de Álvaro Prieto López:

¿Cómo ha muerto Álvaro Prieto? ¿Ha sido una muerte accidental?

El cuerpo sin vida del joven futbolista ha sido hallado sobre las 12:00 horas de este lunes entre dos vagones de un tren de media distancia de Renfe que no prestaba servicio, el cual estaba estacionado en la zona de los talleres de la Estación de Sevilla-Santa Justa. A falta de la autopsia, los indicios recabados sugieren que Álvaro murió por una fuerte descarga eléctrica al entrar en contato con cables de alta tensión. Una muerte accidental. El juez encargado del caso ha levantado el secreto de las actuaciones, lo que permite apuntar a que no considera que hayan intervenido otras personas. En las últimas horas se ha barajado, según ha podido saber este medio, que saltara de un puente para acceder al recinto ferroviario y sufriera un accidente fatal con la catenaria. Esta última hipótesis, eso sí, se pone en duda por técnicos, que creen que habría caído al suelo al sufrir la descarga, no en un hueco tan pequeño como en el que ha sido localizado. El cuerpo no presenta signos de violencia ni aplastamiento.

¿No le vio ningún trabajador de la estación de tren en cuatro días?

Una de las principales incógnitas del caso es cómo Álvaro llegó a parar entre dos vagones de un tren sin ser visto por un trabajador en cuatro días. ADIF asegura que es muy extraño que nadie se percatara de la presencia de un cadáver, más si cabe con lo visible que se encontraba para que un equipo de Televisión Española lo captara durante una conexión, cuando el convoy realizaba una maniobra interna lentamente. Además, en ese tipo de trenes “no hay habitáculo para que nadie pueda ocultarse para viajar, es una zona de fuelle”. Por ahora se descarta un homicidio -lo que se ve reforzado con el levantamiento del secreto de sumario-.

¿Era consciente Álvaro de que se subía a un tren que no prestaba servicio desde agosto?

Álvaro tenía clara su intención de regresar a casa. No obstante, sus intentos de acceder por lugares prohibidos a un tren denotaron una enorme desesperación. Otra incógnita es si el joven sabía que el convoy donde se ha hallado su cuerpo sin vida estaba inoperativo desde el 24 de agosto. Es decir, ese tren no iba a regresar a Córdoba. Estaba averiado y durante estos días no ha realizado ningún movimiento ni ha sido sometido a ninguna revisión ni mantenimiento. Se encontraba estacionado en una vía de apartado del Centro de Tratamiento Técnico de Santa Justa y este jueves estaba realizando una maniobra interna sin prestar servicio de viajeros. El joven pudo sufrir un accidente al esconderse entre los dos vagones o, insistimos, al acceder al recito a través de un puente.

¿Por qué no pidió ayuda en atención al cliente?

Álvaro se quedó sin batería en el teléfono móvil y no pudo demostrar que tenía billete. Intentó coger otro tren de cualquier forma, pero le interceptaron y, a pesar de explicarle a una azafata su situación, acabó abandonando la Estación de Sevilla-Santa Justa, antes de volver a colarse a las vías del tren desde la avenida de Kansas City. En este punto son muchos los que se preguntan por qué, en lugar de tener que saltar una valla, no pidió ayuda en atención al cliente (para contactar con sus familiares o intentar cargar su dispositivo). También llama la atención que no pidiera ayuda a otros viandantes. Miguel Montenegro, del sindicato CGT y trabajador de ADIF, afirma que es lo más normal: "No es la primera vez que alguna persona que no tiene dinero o se queda sin batería pide ayuda y cualquiera le deja el móvil para que haga una llamada".

¿Por qué no se había buscado en los talleres de la estación antes?

La Policía Nacional y la UME buscó en la noche del domingo a Álvaro con perros adiestrados en las vías del tren y los alrededores, en la zona de Las Huertas y el puente de la carretera de Carmona. Hablamos de un punto cercano del lugar donde ha aparecido el cuerpo, a unos 50 metros. La zona de los talleres quedó fuera del perímetro de búsqueda, pero las autoridades afirman que tenían intención de proseguir la búsqueda en ese área este mismo jueves. No obstante, desde el mismo día de la desaparición habían empleado drones en las inmediaciones y habían realizado batidas sin éxito.

