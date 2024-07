Isla Cristina se vuelca para comprar una bañera al pequeño Neizan: "Me quedé afónico de dar las gracias"

Los gastos se acumulan para esta familia : gasolina, terapias, consultas, ortopedia... y ahora una bañera. Había comprado la típica bañera para un bebé. "La compré grande para que me valiera para más tiempo", dice Francis, pero no se imaginaba que el tiempo iría tan lento. Neizan ya no cabe pero sigue necesitándola.

"Un martes me senté con una familia que me quisieron ayudar y me dijeron que vendiera participaciones de lotería para recaudar ldinero", cuenta Francis. Así tenía previsto conseguirlo... pero no le hizo falta. En cuanto los vecinos de Isla Cristina se enteraron de la lucha de Neizan, todo se aceleró.