Pintado un enorme mural de Manuel Carrasco en el barrio de Isla Cristina donde creció

Nacido en el pueblo marinero al que este verano acudió para sorprender a unos pescadores , el isleño es " el mejor embajador " del municipio. Que le ha homenajeado como no podía ser mejor: con arte.

Además, no podía faltar una referencia muy clara al amor que el propio cantante le tiene a Isla Cristina. Por eso, en la parte superior izquierda del mural, sobre el faro, se puede leer uno de sus versos.

Para después describir lo que siente al pisar el municipio isleño: "Se ilumina mi garganta, me convierto en barriada a la orillita del mar". O "no me canso de besarte y será porque te extraño tantas veces".