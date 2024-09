Jóvenes inmigrantes convocan otra entrada masiva en Ceuta el próximo 30 de septiembre

Volver a intentarlo. Da igual si la frontera está o no blindada, no importa si las fuerzas de seguridad de ambos lados echan los restos para impedir que nadie pase. No influye que la primera convocatoria no llegara a su destino. Es la meta: cruzar persiguiendo un sueño que no quieren que nadie les arrebate y que para muchos de ellos solo está a 7,5 kilómetros de distancia a nado.