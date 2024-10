Encuentran muerto en su domicilio y sin rasgos de violencia a un hombre que llevaba desaparecido días en Córdoba: "No contestaba al teléfono"

Todo comenzó después de que un familiar diera la voz de alarma tras no saber nada del fallecido desde hace días. A partir de ahí, las autoridades pertinentes comenzaron una investigación que finalizó en la mañana del miércoles cuando los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba encontraron el cadáver de este hombre en el interior de su propia casa. Tras las primeras pesquisas, el cuerpo no presenta signos de violencia.