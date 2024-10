El TSJA anula una condena de abuso sexual por la "poca claridad y sinceridad" de la denunciante

"Debido al consumo de alcohol y cannabis, y al hecho de que también habían consumido benzodiacepinas en un momento anterior no concretado y al carácter sorpresivo del hecho, se quedó bloqueada , sin poder articular palabra, aunque logró rodar hacía un lado y tirarse del sofá", relataba la sentencia inicial, exponiendo que el acusado "la recolocó sobre el sofá y la continuó penetrando vaginalmente", hasta que ella le manifestó "que parara", extremo que el acusado cumplió.

Pero tras analizar los recursos de apelación ante dicha sentencia inicial condenatoria, el TSJA sustituye el relato de hechos probados, principalmente en el sentido de incorporar que en la vivienda, ambos se acomodaron "en un sofá del salón donde mantuvieron relaciones sexuales plenas, sin que conste que la joven se opusiese a las mismas, tras las que ella se quedó adormilada; estado de somnolencia del que despertó sobresaltada al sentir que el acusado intentaba penetrarla analmente, gritándole que parase, lo que el así interpelado hizo de inmediato, no sin manifestar su sorpresa al no comprender la reacción de su otra hora pareja sexual".

Al respecto, el TSJA analiza el testimonio de la víctima exponiendo que "mientras en dependencias policiales negó que se llegase a fotografiar con el acusado en actitud cariñosa, tal dato ha sido acreditado por el testimonio" de un compañero de trabajo de ambos que compartió la velada con ellos antes de que se quedasen solos, "al igual que pese a que no lo admitiese en su integridad, sino tan solo parcialmente, el núcleo o grueso la conversación mantenida con sus interlocutores en el local de ocio versó sobre la exploración de novedosos horizontes de naturaleza sexual; contexto en el que ella realizó alusiones expresas a la relación abierta que mantenía con su pareja, a la no importancia de darse un pico o al interés que despertaba en ella la figura de los tríos, por otro lado que aceptó la oferta de quedarse a dormir para no molestar a sus padres, participando vía WhatsApp a su progenitor que se quedaba a dormir con una "compi", con lo cual su intención de pernoctar en casa de él queda acreditada".