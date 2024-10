La madre acusada de intentar asesinar a su hijo con laxantes y diuréticos se sienta en el banquillo este miércoles en Sevilla

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para este miércoles un juicio, contra una mujer para la cual la Fiscalía reclama nueve años de cárcel , por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa cometido sobre su propio hijo de sólo cinco años de edad , al que suministró supuestamente adrede un diurético y un laxante no apropiados para menores, "a sabiendas de que ello podría causarle la muerte".

En el último ingreso, en junio de 2023, "la analítica dio como resultado que el niño tenía en su organismo unos fármacos que no le habían sido suministrados en el hospital, que son Furosemida y Doxazosina, un diurético y un laxante que no se encontraban en toda la planta del hospital ya que no son apropiados para menores", prosigue el Ministerio Público.