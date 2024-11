"Un besito y a juí": la nueva señal de tráfico colocada en dos colegios de La Línea de la Concepción, Cádiz

La medida no es nueva, ya se había adoptado en otro centro educativo, pero con un eslogan más anglosajón: "Kiss and go", por aquello de su cercanía al Peñón de Gibraltar. Pero a los autóctonos linenses no les hizo tanta gracia, así que el alcalde ha cogido las riendas y les ha dado a sus vecinos lo que querían. "La gente se quejó por el uso de anglicismos. Ahora se llama ‘Besito y a juí’. Tenemos al mejor alcalde de España", dice un usuario de la red social X.