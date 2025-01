“La última vez que hablé con ella fue el domingo, me dio una corazonada, yo le mandaba mensajes y no me respondía, sentía que algo le pasaba. Ya al día siguiente nos enteramos así de repente, es una cosa que no te esperas en la vida ¿Cómo te lo vas a esperar? Es que me la han quitado de la forma más injusta… es el mayor dolor que se puede sentir, es que no tengo madre, me siento…”, decía entre lágrimas la joven de 20 años.