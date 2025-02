No obstante, según ha adelantado tanto 'Canal Sur' como 'la SER', esta investigación podría estar relacionada "con la desaparición de una mujer de 48 años ". Fuentes policiales no han confirmado por el momento si se han producido detenciones. Ante las informaciones surgidas a partir de esta operación, el Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala ha emitido un comunicado en sus redes sociales haciendo " un llamamiento a la calma y la tranquilidad ".

En la nota, el Ayuntamiento se limita a señalar que "se trata de una actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en torno a investigaciones que se encuentran en proceso y por este motivo no se tiene más conocimiento público". Además, añade que "rogamos la tranquilidad, no haciendo caso a rumores y noticias sin contrastar por medios y canales oficiales, y rogamos no difundir bulos o información que pueda alterar la normalidad y puedan llegar a situaciones de pánico".