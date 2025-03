La Policía Nacional ha confirmado a Informativos Telecinco la detención y pase a disposición judicial del ex Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo por presunto autor de un delito de agresión sexual.

Según ha adelantado Diario de Sevilla, la comparecencia no ha durado más de diez minutos, en los que el ex defensor del Pueblo andaluz se ha acogido a su derecho a no declarar. La jueza ha acordado su puesta en libertad sin adoptar ninguna medida cautelar contra él.