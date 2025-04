Araceli R. G., una menor de 15 años más conocida como Leli , continúa desaparecida desde el pasado 18 de marzo , después de no regresar al centro de menores de Montoro (Córdoba) , en el que vive. Esa mañana de martes salió del centro como cada día para dirigirse al instituto, pero dejó atrás su teléfono móvil y el resto de pertenencias .

Su familia la busca desde el municipio vecino de Puente Genil, donde incluso han estado realizando concentraciones de vecinos para pedir la colaboración ciudadana. "No es la primera vez que se escapa del centro de menores", asegura un familiar, que insiste en que esta vez no es igual. "Estamos muy preocupados porque en la otra ocasión se escapó para irse con su familia, pero ahora no sabemos nada de dónde puede estar", relata.