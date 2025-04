24 años de prisión por asestarle 27 puñaladas a su exnovia en Málaga

Desde los tres meses de relación, el acusado, considera probado la resolución, la sometía "a continuas vejaciones", con insultos y también amenazas, como "os mato a tiros"; así como agresiones, lo que determinó que ella decidiera, "al no poder soportarlo más", no continuar con el mismo y finalizar esa unión. No obstante, seguían hablando por teléfono y en redes sociales.