Añade que le propinó "varias puñaladas por la espalda, aprovechando que ella no podía defenderse al llevar al niño en brazos". Para ello utilizó un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. "El ataque se produjo de modo súbito, inopinado, imprevisto, fulgurante y repentino", dice la sentencia y abunda en que "es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él, al menos en la medida de lo posible".

No obstante, el tribunal no aprecia la circunstancia de ensañamiento porque "lo que pretendió el procesado asestando a la víctima tantas puñaladas fue asegurar que con ese actuar conseguía el resultado, que no era otro que el de producirle la muerte, no cesando hasta que creyó que ya la había matado porque dejó de moverse".