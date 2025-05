Rocío Amaro 20 MAY 2025 - 16:47h.

El pequeño de cuatro años estuvo perdido unas dos horas en una playa de Chipiona y fue encontrado a unos cinco kilómetros

Rebeca, madre de Ezequiel, busca al hombre que puso fin a la pesadilla para poder darle las gracias en persona

CádizFueron las dos horas más largas de la vida de Rebeca y de su hijo Ezequiel, porque lo que iba a ser un domingo tranquilo y de disfrute en la playa, se convirtió en la peor de las pesadillas.

Playa de las Tres Piedras, Chipiona, Cádiz, 13:00 horas de la tarde. Todo está en calma, la temporada de playas aún no ha empezado y los bañistas aparecen a cuentagotas. Ezequiel juega con su cubo y su pala en la orilla, "entonces me dijo mami, voy a llenar la regadera", recuerda.

Bastó girar la cabeza un minuto para atender la conversación que su otra hija quería mantener, un despiste milimétrico, para que perdieran de vista al pequeño en un abrir y cerrar de ojos: "me levanté, me puse a buscar un poquito más para arriba y no le veo, así que nos empezamos a alarmar porque no había tanta gente mirando, pero el niño no estaba".

Agentes de la Guardia Civil emprendieron una búsqueda por tierra y mar que se alargó más de dos horas. "Todo el mundo estuvo muy pendiente de nosotros, nos ofrecían agua, nos ayudaron... pero nadie había visto nada", lamenta.

Apareció a cinco kilómetros de distancia

Hasta que dos horas más tarde recibieron la esperada llamada de la Policía Local de la localidad: "tenemos a vuestro hijo". El pequeño Ezequiel había recorrido solo unos cinco kilómetros hasta llegar a la playa de Costa Ballena: "cuesta entender que tan chiquitito anduviese cinco kilómetros y que nadie se percatara de que estaba solo andando por la playa".

Nadie, hasta que llegó el héroe de la aventura: "le encontró un hombre que le ofreció agua y comida, llamó a la Policía y se lo hizo todo más ameno", destaca Rebeca emocionada y agradecida a una persona de la que no sabe ni el nombre. Por eso ahora se siente en la necesidad de localizarle para poder darle las gracias personalmente.

"Le voy a estar agradecida eternamente porque por él tengo a mi niño conmigo", dice una madre que ha decidido compartir su perfil de redes sociales por si el salvador de su hijo se reconociera en esta historia y pudiera ponerse en contacto con ella.

