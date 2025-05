Redacción Andalucía 29 MAY 2025 - 17:12h.

La capital andaluza, en alerta durante los próximos días, rebasa fácilmente los 30 grados a medianoche

Los colegios andaluces podrán dejar salir a sus alumnos a las 12 los días de alerta por calor

La campiña de Sevilla ha entrado este jueves al mediodía en alerta naranja por temperaturas máximas de hasta 40 grados, en un episodio extremo que se extenderá al menos hasta el domingo. Pero no solo durante el día estamos notando ese calor, también las noches y las madrugadas tropicales son intensas en la capital andaluza, según informa Nerea Navarro. De hecho, los termómetros superan sin dificultad los 30 grados casi a medianoche.

Unos valores inéditos que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se alcanzaban desde hace 75 años, en mayo de 1950. Dicho organismo ha activado el aviso amarillo en siete comunidades, donde se advierte del riesgo de practicar actividades al aire libre. Y, por lo visto, el mes de junio no se va a quedar atrás en el interior peninsular.

"Por las noches ya no se puede dormir", afirma un ciudadano, mientras otro se pregunta "cómo van a estar dentro de un mes" en la ciudad hispalense si ya "ahora mismo estamos sudando por la calle". "No hay quien lo aguante, no se mueve ni una hoja de un árbol", añade una señora.

Los ciudadanos, como no pueden aguantar en el interior de los domicilios, se echan a las calles para dar paseos nocturnos o refrescarse en las terrazas. A las 3:00 de la madrugada, el termómetro marca 24 grados. Una temperatura que hace casi imposible conciliar el sueño.