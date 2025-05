Los investigadores han advertido sobre el peligro de las olas de calor a partir de 2050, en especial ciertas zonas de España

Las tres ciudades españolas en las que morirán más personas de toda Europa por el calor: las muertes superarían los dos millones

Investigadores de la USC, la UVigo y de la Misión Biológica de Galicia del CSIC han llevado a cabo un trabajo, publicado en Climate Dynamics, en el que alertan de que las olas de calor serán mucho más intensas en la Península y Baleares en el período 2050-2095.

Así, según las proyecciones de estos científicos, se prevé que el cambio medio en la intensidad máxima de las olas de calor sea del 144 % con respecto al intervalo 1971-2000. Además, la extensión espacial media de las olas aumentará entre un 1 y un 2,7 % por década (según la concentración de gases de efecto invernadero), lo que amplificará notablemente el riesgo de incendios, la demanda energética y la exposición humana.

Con respecto a las olas de frío, tanto la intensidad como la extensión espacial disminuirán. El cambio medio en la intensidad máxima será de -16%, y la extensión máxima disminuirá mucho más que la extensión media, con descensos de entre -0,7 y -3,2% por década, lo que implicará menor exposición.

Mayor intensidad en las olas de frío y de calor

Aunque la disminución de la intensidad y de la extensión especial será considerable, advierte el estudio, el escenario RCP (de concentración de gases de efecto invernadero), de 8.5, registrará una mayor intensidad máxima de las olas de frío en la Península Ibérica y Baleares.

Este trabajo, 'Heat and cold wave intensity and spatial extent on the Iberian Peninsula: future climate projections (2050-2095)', es la continuación de los análisis de intensidad y extensión espacial de las olas de calor (Lorenzo et al., 2021) y de las de frío (Díaz-Poso et al., 2023) para la primera mitad de siglo (2021-2050) para la Península y Baleares.

Estos eventos de temperaturas extremas se puede caracterizar por cuatro dimensiones: frecuencia, duración, intensidad y extensión espacial. Las dos últimas son las dimensiones menos estudiadas y ambas han sido analizadas mediante la utilización de los índices biometeorológicos EHF (Excess Heat Factor) y ECF (Excess Cold Factor).

Los efectos en la salud de la población

Así se pueden usar estos índices para evaluar los efectos de las olas en la salud a nivel de la población, además, según ha explicado el equipo investigador, su sensibilidad respecto a las variaciones locales de temperatura permite detectar condiciones de la ola de calor/frío con antelación. Por eso ambos índices son una herramienta muy útil en la toma de decisiones en ámbitos como la agricultura o la energía.

Por otra parte, el estudio también ha revelado importantes contrastes regionales. En el caso de las olas de calor, las mayores intensidades se registrarán en la parte occidental de la península y en las zonas montañosas; mientras que las intensidades más bajas se verán en la mitad este de la península.

Además, tanto la mayor tendencia como los mayores cambios porcentuales en la intensidad máxima se darán en el este y nordeste peninsular, con cambios de hasta el 300%. En el caso de las olas de frío, las mayores intensidades se prevén en el norte y nordeste y en las regiones montañosas, mientras que serán menores en el oeste y el suroeste, así como en zonas costeras.