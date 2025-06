Rocío Amaro 17 JUN 2025 - 06:00h.

Las autoescuelas de la provincia de Cádiz denuncian la falta de examinadores por lo que han convocado una huelga para el próximo día 20 de junio

CádizLa situación de las autoescuelas de la provincia de Cádiz ha llegado a un punto límite. El sector ha convocado una huelga para el próximo 20 de junio con el objetivo de denunciar la falta de examinadores que les está llevando al caos más absoluto, según denuncian. Miles de alumnos atrapados en interminables listas de espera para poder realizar su examen práctico de conducir: "es insostenible, y no somos nosotros lo culpables".

Lo dice Sergio PInzón, gerente de la autoescuela Asdrúbal de Cádiz capital, que asegura que está pasando los peores tiempos en sus 20 años de carrera como profesor de autoescuela: "nosotros no tenemos nada que ver, no es nuestra culpa, el problema es la falta de examinadores en toda la provincia", lo que provoca interminables listas de espera.

Según los datos del propio sector, actualmente hay alrededor de 10.000 personas en la provincia esperando una fecha para examinarse. Esta acumulación provoca que los alumnos puedan llegar a esperar entre dos y ocho meses para poder presentarse a la prueba práctica, una demora que, según las autoescuelas, tiene consecuencias tanto económicas como personales para los afectados.

Sin examinadores

El principal problema radica en la falta de personal examinador. Para el próximo ciclo de exámenes, que se prolonga durante dos semanas, tan solo se contará con siete examinadores para atender a toda la provincia. Una cifra claramente insuficiente para dar salida al volumen actual de solicitudes y que, además, sigue alimentando el retraso en la convocatoria de nuevas pruebas.

En la autoescuela Angu de Sanlúcar de Barrameda hay una lista de espera de tres meses: "14 alumnos con el examen teórico aprobado que no pueden hacer la prueba práctica", dice Angu García, que no lleva mucho tiempo en el negocio y se considera incluso afortunada al ser una autoescuela pequeña y no tener tantos alumnos en cola.

Peores consecuencias están teniendo en Asdrúbal, porque "tengo a seis profesores que solo pueden preparar a un alumno por cabeza". Ellos han pasado de llevar a examen a unos 23 alumnos cada 15 días, a poder presentar solo a seis.

Lo peor está por llegar

Las autoescuelas reclaman que se adopten medidas inmediatas para incrementar el número de examinadores y desbloquear así la situación. Aseguran que la escasez de personal no solo perjudica a los alumnos, sino también a las propias autoescuelas, que ven cómo sus plantillas y recursos quedan comprometidos por la imposibilidad de avanzar en los procesos de formación y examen.

El problema es que en los próximos día se espera el mayor volumen de matriculaciones, porque cuando acaban las clases es cuando más alumnos llegan a las autoescuelas. "Este verano va a ser caótico, yo nunca había visto una situación así", asegura Pinzón.

Por todo ello, las autoescuelas de Cádiz han convocado una manifestación que tendrá lugar el próximo 20 de junio en la capital gaditana y que les llevará hasta la puerta de a Jefatura de Tráfico. La huelga pretende ser un toque de atención a las administraciones para que aborden un problema que, según denuncian desde el sector, lleva demasiado tiempo cronificándose sin una respuesta efectiva.

