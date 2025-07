Rocío Amaro 14 JUL 2025 - 11:54h.

Las temperaturas en Andalucía aumentarán hasta diez grados provocando que se activen de nuevo los avisos por calor en la comunidad

¿Por qué sientes más calor en la ciudad que en un pueblo? Así puedes aliviar el efecto "islas de calor" del verano

SevillaHan sido días de alivio. En Andalucía hay hasta quien había sacado del trastero la manga larga. Más que nada para las noches, porque a las horas de calor, hacía calor, aunque no se superasen por mucho los 30 grados. El caso es que los andaluces han respirado y los turistas, algunos, hasta se han quejado por no poder experimentar en vivo lo que es asarse en el asfalto de la calle. Los días de playa han sido en muchos lugares de todo, menos de playa, y así un largo abanico (no para abanicarse) de ejemplos que dejaban ver que el calor ya no era para tanto.

Eso ya es pasado, a partir de hoy los antojos del tiempo vuelven a cambiar para dejar las cosas en su sitio y devolver el verano de los sofocos a los andaluces. Tanto es así que en apenas unos días las temperaturas aumentarán hasta 10 grados en algunas provincias. Es el caso de Sevilla, que ha pasado un fin de semana envuelta en lo agradable de superar por poco los 30 grados, a terminar esta quincena de julio por encima de los 40. Todo en una misma semana.

Alertas por altas temperaturas en Andalucía

La borrasca que ha visitado el país ya se ha despedido de todos y la semana comienza este lunes con el aviso amarillo por altas temperaturas activado en la campiña cordobesa, en las áreas jiennenses de Morena y Condado y Valle del Guadalquivir y la cuenca del Genil en la provincia de Granada.

De momento ninguna provincia superará la barrera psicológica de los 40 grados, aunque en Córdoba se van a rozar, según la Aemet, pero a mediados de semana será lo habitual en el Sur de la península.

Las alertas entrarán activas hoy entre las 13:00 horas y las 21:00 horas en la campiña cordobesa, la capital de Jaén y la zona de la Sierra Morena y el Condado de la provincia. Aviso que estará activo también en la cuenta del Genil afectando a los municipios de Granada capital, Íllora y Loja, entre otros.

En concreto, la máxima prevista en la campiña cordobesa es de 39º grados, aunque localmente los termómetros podrán superar los 40ºC en las horas centrales del día en la campiña, afectando a municipios como Palma del Río, Almodóvar del Río o Montoro.

Por otro lado, en el Valle del Guadalquivir, las máximas rondarán los 38 y un grado más se espera en Sierra Morena y el Condado. En Granada se también se alcanzarán los 39 grados.

