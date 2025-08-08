Redacción Andalucía 08 AGO 2025 - 11:18h.

Los hechos ocurrieron a las 20:40 horas en la playa del Sotillo en Castell de Ferro

El cuerpo de la víctima fue sacado a la orilla por varias personas con una tabla de paddle surf

GranadaNuevo posible ahogamiento este verano en la costa andaluza. Una mujer murió este 7 de agosto después de ser rescatada inconsciente del mar en una playa de Gualchos (Granada).

Este 2025 se está registrando la cifra más alta de ahogados, con Andalucía liderando entre las comunidades autónomas donde más se han producido en los primeros siete meses del año.

En el caso de esta última bañista fallecida, unas personas la sacaron inicialmente del agua con una tabla de paddle surf. Se encontraban en la zona del Sotillo, en Castell de Ferro.

Maniobras de reanimación sin éxito

Según ha precisado el 112 de Andalucía, eran las 20:40 horas cuando emergencias recibió el aviso del suceso. Se movilizaron hasta ese punto del litoral granadino efectivos Guardia Civil, Policía Local y 061.

Los sanitarios estuvieron realizando a la víctima las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no resultaron exitosas. No lograron recuperar a la mujer, confirmando así su pérdida.

La autopsia que se le practicará determinará si murió ahogada o sufrió otro tipo de problema de salud cuando se bañaba. No han trascendido más datos de ella.

