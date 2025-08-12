Redacción Andalucía 12 AGO 2025 - 11:25h.

El suceso ocurrió a las 18:15 horas en unas instalaciones acuáticas de la Urbanización El Torreón

Los sanitarios del 061 realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito al final

Compartir







SevillaUn hombre de 34 años murió este 11 de agosto cuando se estaba bañando en una piscina ubicada en Mairena del Alcor (Sevilla). Según el 112 de Andalucía, posiblemente ahogado.

En un 2025 de elevada cifra de ahogamientos, este caso se sumaría si la autopsia confirma esa causa del fallecimiento. El suceso ocurrió a las 18:15 horas, cuando un particular llamó a emergencias.

PUEDE INTERESARTE Verano negro: muere ahogado un hombre de 76 años en una piscina de Alicante

Varios bañistas acababan de sacar del agua a un varón, en unas instalaciones acuáticas de la urbanización El Torreón. Hasta allí se desplazó incluso un helicóptero sanitario, además de agentes.

Campaña 'Ojo con el agua'

Sin embargo, los efectivos del 061 no pudieron salvarle la vida a la víctima, a pesar de realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar. La Junta de Andalucía sigue insistiendo en extremar la precaución en zonas de baño.

PUEDE INTERESARTE Muere un niño de tres años por los daños cerebrales sufridos tras caer a una piscina en Encinas Reales, Córdoba

De hecho, lanzó este verano la campaña 'Ojo con el agua' para prevenir los ahogamientos, concienciando a la población e informando con una guía, más dirigida a las playas, pero igualmente aplicable a otros espacios.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.