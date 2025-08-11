El suceso se produjo sobre las 13:30 horas, momento en que el CICU recibió el aviso

302 personas han fallecido por ahogamiento hasta julio de 2025

AlicanteEl número de ahogados en la comunidad valenciana no para de subir convirtiendo a este verano de 2025 en un año de récord de ahogados en playas y piscinas. La última víctima un hombre de 76 años en Alicante.

El suceso se produjo sobre las 13:30 horas, momento en que el CICU recibió el aviso. De inmediato, se movilizó hasta el lugar una unidad del SAMU. Pese a la rápida intervención, el equipo médico solo pudo certificar el fallecimiento del hombre en la piscina.

Un verano trágico

El último informe de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo revela un dato alarmante: 302 personas han fallecido por ahogamiento hasta julio de 2025, la cifra más alta registrada en 10 años Solo en julio, se contabilizaron 92 muertes, lo que convierte a este mes en el cuarto más trágico del último decenio.

Las regiones más afectadas son Andalucía (52 muertes), seguida por Canarias y la Comunidad Valenciana (39 cada una). La mayoría de los fallecimientos ocurren en playas, seguidas de piscinas y ríos, y gran parte sucede en zonas sin vigilancia, lo que eleva enormemente el riesgo

Recomendaciones para prevenir ahogamientos

Ahora la autopsia determinará las causas exactas de su muerte pero el CICU recuerda que en la web del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad (ses.san.gva.es/es/consells) se pueden consultar consejos para prevenir ahogamientos y otras recomendaciones de seguridad acuática y evitar así que esta cifra siga subiendo.

