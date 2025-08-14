Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis

El Hospital subraya que pese al positivo en el cribado "en la actualidad no existe ningún caso de enfermedad entre sus profesionales".

Todos estos profesionales están siendo objeto de seguimiento clínico y de las pruebas complementarias necesarias

Un total de cinco profesionales que atendieron a un caso de un paciente con tuberculosis en el Hospital Regional de Málaga han dado positivo en la prueba inicial de cribado. No obstante, ese resultado no implica estar enfermo.

Así, según han explicado desde el centro hospitalario, el equipo directivo del Hospital Regional Universitario de Málaga, tras la reunión mantenida con los servicios de Medicina Preventiva, Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral, confirma que "en la actualidad no existe ningún caso de enfermedad entre sus profesionales".

Han detallado que en el marco de las medidas de control preventivo, se han detectado cinco profesionales con resultado positivo en la prueba inicial de cribado. Este resultado no implica estar enfermo, ya que puede deberse, entre otras causas, a un contacto previo con la bacteria que el propio sistema inmunitario controló de forma efectiva, a la administración de la vacuna BCG (Bacillus Calmette-Guérin, utilizada para prevenir formas graves de tuberculosis) o a reacciones cruzadas con otros micobacterios no tuberculosos.

Asimismo, han incidido en que todos estos profesionales están siendo objeto de seguimiento clínico y de las pruebas complementarias necesarias para confirmar su estado de salud. Estas situaciones son habituales en el ámbito sanitario y forman parte de los protocolos de vigilancia, por lo que no requieren generar alarma.

Por último, han indicado que la dirección del hospital mantiene un seguimiento estrecho para garantizar en todo momento la seguridad y el bienestar de los profesionales implicados y ha agradecido el rigor y la dedicación con los que los servicios de Medicina Preventiva y Salud Laboral están llevando a cabo esta labor.

Cabe recordar que Hospital Regional Universitario de Málaga está valorando a 45 profesionales de las unidades de Cuidados Intensivos y Hemodinámica identificados como contactos estrechos del citado paciente.