El Ayuntamiento de Valverde del Camino, Huelva, ha suspendido la actuación de un DJ por hacer proclamas xenófobas y franquistas

El DJ ironizó con las ventajas de los "sin papeles", además de gritar "Viva Franco" o "Arriba España"

El Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva) ha suspendido la madrugada de este sábado la actuación de un DJ en las fiestas de la localidad tras realizar desde el escenario proclamas contra la inmigración "sin papeles" y a favor del franquismo.

Según han informado a EFE fuentes municipales, la actuación formaba parte del espectáculo PLAN Z II, organizada en el escenario del Distrito Joven de la Feria.

La condena del Ayuntamiento: "La Feria debe ser un espacio de convivencia"

Durante su actuación, el DJ ironizó con las ventajas de los "sin papeles", además de gritar "Viva Franco" o "Arriba España", lo que llevó a responsables del área de Cultura del Ayuntamiento a encaminarse al escenario e "invitarle" a que lo abandonase.

El ayuntamiento, gobernando por el PSOE con Somos Valverde, ha emitido un comunicado en el que expresa su "más firme repulsa ante los comentarios xenófobos realizados", y defiende que la Feria "debe ser un espacio de convivencia, respeto e inclusión, y nunca un altavoz para el odio".

"Responsabilizamos a la promotora musical encargada de la contratación y exigimos que se tomen medidas para que algo así no vuelva a repetirse", añade el consistorio, que expresa su "tolerancia cero frente al insulto y la xenofobia".