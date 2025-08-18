Redacción Andalucía 18 AGO 2025 - 16:22h.

El accidente de tráfico del turismo se registró a las 7:30 horas en la circunvalación junto a Vera

Los sanitarios del 061 desplazados solo pudieron certificar el fallecimiento del conductor

AlmeríaUn joven de 24 años ha muerto este 18 de agosto al sufrir un accidente de tráfico por salida de su coche de la carretera, cuando circulaba cerca de la localidad de Vera (Almería).

Según ha detallado el 112 de Andalucía, el siniestro vial se ha registrado a las 7:30 horas concretamente al paso del turismo por la carretera nacional N-340A, en un punto de la circunvalación.

Los primeros en detectar el suceso fueron agentes de la Policía Local de Vera, que avisaron de inmediato a emergencias para solicitar la asistencia médica para el conductor.

A la llegada de los sanitarios del 061 al lugar, no pudieron hacer nada por su vida y certificaron el fallecimiento. Se desconocen las causas del desvió que ocasionó el accidente.

