Windsurf y wing foil sin playa: el embalse de Rules en Granada se consolida como destino acuático de referencia

La oferta para divertirse en vacaciones es ya tan variada que hasta se puede practicar windsurf en un sitio sin playa. El embalse de Rules de Granada tiene tan buenas condiciones de viento que se ha convertido en un lugar de referencia para los aficionados que no pueden o no quieren ir a lugares como Tarifa, en Cádiz.

No es la playa y poco importa: "Cuando en la costa no hay viento, pues aquí podemos disfrutar de nuestro deporte". Para los locos del viento hay un paraíso en Granada, en el cauce del río Guadalfeo. "Tenemos un viento constante, luego no tenemos marea, tenemos poco oleaje", agrega una mujer.

De mayo a octubre, ideal para deportes acuáticos. "Es una maravilla para aprender". "Es una sensación de libertad y velocidad". Este verano triunfa el wing foil. Una palabra a destacar: "La seguridad es lo primero. Las caídas son más bruscas que en el windsurf, por ejemplo, porque se va en alto".

Es como volar sobre el agua, en este caso, dulce. "Hay un viento térmico, la diferencia de contraste de temperatura, y prácticamente entra todos los días". Es la tarifa de Interior. A los pies de Sierra Nevada.