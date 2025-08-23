Redacción Andalucía Agencia EFE 23 AGO 2025 - 19:40h.

El hombre se encontraba pescando en la zona del espigón, en las inmediaciones del Puente de la Constitución 1812 de la capital gaditana

Ha sido un testigo el que ha alertado a las autoridades de que el hombre había sido alcanzado por una piedra

CádizUn hombre ha muerto en Cádiz al caerle encima una piedra mientras pescaba el sábado en la zona del espigón, en las inmediaciones del Puente de la Constitución 1812 de la capital gaditana.

El suceso ha ocurrido en la Glorieta de Donantes de Sangre, en la intersección con la avenida de la Bahía.

Según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112, el aviso se recibió a las 14:15 horas del sábado, cuando un testigo alertó de que la víctima había resultado alcanzada por la piedra.

La Policía Judicial se ha desplazado al lugar de los hechos

Por el momento, no ha trascendido la edad del fallecido y la Policía Judicial se ha desplazado al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cadáver.