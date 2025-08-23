Tres detenidos en una operación contra el narcotráfico en la Flecha de El Rompido, Huelva

Redacción Andalucía Agencia EFE 23 AGO 2025 - 19:25h.

Al menos 20 personas, al percatarse de la presencia policial, abandonaron en el lugar armas cargadas y municionadas

Detienen a dos sicarios, uno menor de edad, que habían viajado a Málaga para cometer un asesinato

Compartir







HuelvaLa Guardia Civil ha detenido a tres personas en el marco de un operativo antidroga que ha desarrollado este sábado por tierra y aire en el paraje natural de la Flecha de El Rompido, en Cartaya (Huelva), en el que se han intervenido, además, varias armas cortas y largas.

El operativo, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, se ha desarrollado en la zona de la antigua zona de la almadraba y está relacionada con la detección de un alijo previo.

Armas cargadas abandonadas

En el momento del desarrollo de la operación había al menos 20 personas en el lugar que, al percatarse de la presencia policial, han abandonado en el lugar las armas cargadas y municionadas.

Aunque en el marco de esta operación no se ha aprehendido droga alguna, sí se ha detenido a tres personas e intervenido de esas armas. El operativo permanece abierto, por lo que no se descartan futuras detenciones.