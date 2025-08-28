Redacción Andalucía 28 AGO 2025 - 03:00h.

La Policía Local alerta de que se trata de un fenómeno que afecta a la convivencia, la seguridad y la imagen del municipio

Los agentes reclaman refuerzos policiales, sanciones efectivas y compromiso político para frenar el turismo de borrachera y proteger a vecinos y trabajadores

HuelvaLa Policía Local de Almonte ha vuelto a alertar sobre la creciente problemática de las llamadas “casas-discoteca” en la aldea de El Rocío, insistiendo una vez en que este fenómeno no es puntual, sino un problema estructural que "se ha consolidado durante años y que la pandemia contribuyó a acelerar".

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, los agentes explican que la falta de planificación y de un marco regulador eficaz ha permitido que este tipo de viviendas se conviertan en un negocio rentable, pero "a costa de la convivencia vecinal, la seguridad y la imagen del Rocío", aseguran.

El colectivo policial denuncia además la desproporción de las sanciones: mientras infracciones menores, como animales sueltos o defecaciones caninas, reciben multas de hasta 500 euros, las viviendas que concentran a decenas de personas embriagadas solo son multadas con 150 euros, lo que a su juicio envía "un mensaje perverso y perpetúa el problema".

Reuniones de hasta 100 personas bajo los efectos del alcohol

Asimismo, critican la exposición innecesaria de los agentes: “Enviar a una pareja de policías a disolver reuniones de 40, 60 o 100 personas bajo los efectos del alcohol o las drogas roza la irresponsabilidad institucional”, señalan. Subrayan que en otras ciudades este tipo de intervenciones se haría solo con refuerzos especializados, por motivos de seguridad laboral y eficacia operativa.

Los policías alertan también de que muchas sanciones se neutralizan porque "los intermediarios inmobiliarios repercuten las multas en las fianzas", transformando el coste en un gasto asumido dentro del negocio. "Sin un régimen sancionador realmente disuasorio", advierten, la situación se perpetúa.

Finalmente, la Policía Local propone tres claves para abordar el problema: "una planificación y refuerzo policial real con protocolos y coordinación, sanciones proporcionadas y efectivas dirigidas a los titulares de las viviendas, y un compromiso político que priorice la seguridad y la convivencia sobre el negocio del turismo de borrachera”.

En resumen, los agentes destacan que El Rocío, más allá de su atractivo religioso, se ha visto desbordado por intereses turísticos y económicos, exponiendo a la Policía a riesgos desproporcionados y generando un entorno donde la inseguridad y el descrédito institucional pueden crecer si no se actúa con coherencia normativa y medios adecuados.