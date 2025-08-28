Redacción Andalucía Europa Press 28 AGO 2025 - 14:19h.

La mujer fue arrestada tras enfrentarse a los agentes y realizar tocamientos a uno de ellos

Está acusada de un delito de resistencia y desobediencia y otro de agresión sexua

CádizLa Policía Nacional de Cádiz ha detenido en Jerez de la Frontera a una mujer que estaba causando disturbios en un establecimiento hostelero del centro, molestando y amenazando a los clientes, y que profirió expresiones de índole sexual a los agentes cuando acudieron a su arresto.

En una nota, la Policía ha informado de que la mujer, que ha sido detenida como presunta autora de un delito de resistencia y desobediencia y otro de agresión sexual, había protagonizado horas antes otro episodio violento en otro local de la ciudad.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 26 de agosto, cuando la Sala del 091 recibió una llamada alertando que una persona que mostraba una actitud violenta y estaba molestando y amenazando a los clientes de un establecimiento hostelero del centro de la ciudad.

Expresiones de índole sexual hacia uno de los agentes

Al llegar al lugar los agentes vieron junto al establecimiento comercial a la mujer, en estado "muy agresivo" y realizando gestos de lanzar patadas y puñetazos. Cuando se acercaron a ella, le repitieron en múltiples ocasiones que cesara su conducta, pero ésta hizo caso omiso y profirió expresiones de índole sexual hacia los actuantes, llegando incluso a realizar tocamientos sobre uno de ellos.

La mujer ya había protagonizado otro episodio violento en otro establecimiento hostelero horas antes, tal y como comprobaron los agentes.

Ante estos hechos, la mujer fue detenida y trasladada a dependencias policiales, donde quedó ingresada en el área de calabozos hasta que fue puesta a disposición de la autoridad judicial.