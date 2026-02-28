La actriz ha levantado el galardón al cielo como homenaje a su padre, Antonio Flores

Susan Sarandon, Goya Internacional 2026, en su discurso, con guiño a Pedro Sánchez: "Su lucidez moral me ayuda a sentirme menos sola"

Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz se han alzado este sábado, 28 de febrero, con el Premio Goya 2026 a la Mejor Canción Original por la canción 'Flores para Antonio', de su película homónima.

La actriz se ha mostrado visiblemente emocionada al recibir el galardón, que ha levantado al cielo al subir al escenario como homenaje a su padre, Antonio Flores, una de las voces más emblemáticas de España y a quien ha dedicado su documental.

La intérprete de 'Vis a vis' ha entonado el 'No dudaría' de su progenitor y ha deseado una "Palestina libre". "En los tiempos que estamos viviendo, yo solo puedo decir... Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Buenas noches! ¡Viva Palestina Libre!", ha gritado, logrando que todo el público cantara junto a ella.

"Este premio es muy especial para nosotras, sobre todo para mí", ha continuado, agradeciendo "a todo el equipo de la peli, a productores, a Isaki y a Elena, y a todas las personas que han participado delante y detrás de esta peli. Este homenaje, esta catarsis y esta sanación", ha manifestado.

Especial mención ha hecho a Pérez Cruz, por haberla acompañado en la creación del film: "Gracias por haberme ayudado a parir una canción por una vez en mi vida. Este es el capítulo final de este proceso que ha sido la película".

"Nos hace ilusión pensar que nos lo dais, no sólo como la Academia de cine, también como oyentes de las canciones de mi padre. Siento que este premio es también para su música y para su inspiración", ha añadido.

Para Silvia Pérez Cruz es el tercer 'cabezón', porque en 2013 y 2017 consiguió los Goya a la Mejor Canción Original con 'No te puedo encontrar' -en 'Blancanieves'- y 'Ai, ai, ai' -en 'Cerca de tu casa'-, respectivamente.

En esta categoría también competían las composiciones 'La Arepera', de Albertina Carri y Paloma Peñarrubia Ruiz para '¡Caigan las rosas blancas!'; 'Hasta que me quede sin voz', de Leiva para 'Hasta que me quede sin voz'; 'Y mientras tanto, canto', de Víctor Manuel para 'La cena'; y 'Caminar el tiempo', de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars para 'Parecido a un asesinato'.