Redacción Andalucía Europa Press 29 AGO 2025 - 13:39h.

Agentes de paisano sorprendieron al individuo en la zona de El Faro, en el municipio malagueño de Mijas

La Policía señala que el consumo del llamado gas de la risa puede provocar irritación de ojos y nariz, asfixia, alucinaciones, y en el peor de los casos, el fallecimiento

MálagaLa Policía Local de la ciudad malagueña de Mijas investiga a un individuo al que detectaron cuando vendía bombonas de oxido nitroso, conocido como gas de la risa, y a quien también se le intervinieron varias dosis de distintas sustancias estupefacientes.

Según el relato policial, los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, 24 de agosto, cuando agentes de paisano observaron al referido individuo en la zona costera de El Faro cuando introducía una gran cantidad de bombonas de gas de la risa en el coche de otro hombre.

Una vez identificado y registrado el vehículo, los agentes encontraron diez bombonas de óxido nitroso, dinero fraccionado, así como una dosis de éxtasis (MDMA), dos bolsitas de marihuana y cuatro de cocaína, que fueron intervenidas.

Graves consecuencias para la salud

Finalmente, los policías locales instruyeron diligencias penales contra el vendedor, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La Policía Local de Mijas señala que el consumo del llamado gas de la risa puede provocar irritación de ojos y nariz, asfixia, alucinaciones, y en el peor de los casos, el fallecimiento.