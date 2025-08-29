Logo de InformativosInformativos
Detenido en Málaga tras darse a la fuga e impactar contra un coche policial

Una patrulla consiguió localizarlo e identificarlo, procediendo a su detención
  • El conductor huyó tras recibir el alto en el polígono Guadalhorce

  • Uno de los agentes resultó herido leve en una mano durante la persecución

La Policía Local de Málaga ha arrestado en la madrugada de este viernes a un hombre que había sido sorprendido el pasado 27 de agosto circulando de manera temeraria en el parque empresarial Guadalhorce.

El individuo, que desatendió la orden de detenerse, emprendió la huida y en su intento de escapar colisionó con un vehículo policial. A consecuencia del golpe, un agente sufrió lesiones leves en una mano, según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga a través de redes sociales.

Escapó a pie tras abandonar el coche

El sospechoso abandonó el automóvil, que figuraba como sustraído, y continuó la fuga corriendo por la zona industrial. En su huida llegó a saltar una valla que daba acceso a varias naves, logrando inicialmente evitar la acción de los policías.

Detención final y antecedentes

Finalmente, en la noche del 28 de agosto, una patrulla consiguió localizarlo e identificarlo, procediendo a su detención y posterior puesta a disposición judicial. Según fuentes municipales, el arrestado tiene pendientes varias reclamaciones judiciales relacionadas con la presunta comisión de otros delitos.

