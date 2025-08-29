El conductor huyó tras recibir el alto en el polígono Guadalhorce

Uno de los agentes resultó herido leve en una mano durante la persecución

La Policía Local de Málaga ha arrestado en la madrugada de este viernes a un hombre que había sido sorprendido el pasado 27 de agosto circulando de manera temeraria en el parque empresarial Guadalhorce.

El individuo, que desatendió la orden de detenerse, emprendió la huida y en su intento de escapar colisionó con un vehículo policial. A consecuencia del golpe, un agente sufrió lesiones leves en una mano, según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga a través de redes sociales.

Escapó a pie tras abandonar el coche

El sospechoso abandonó el automóvil, que figuraba como sustraído, y continuó la fuga corriendo por la zona industrial. En su huida llegó a saltar una valla que daba acceso a varias naves, logrando inicialmente evitar la acción de los policías.

Detención final y antecedentes

Finalmente, en la noche del 28 de agosto, una patrulla consiguió localizarlo e identificarlo, procediendo a su detención y posterior puesta a disposición judicial. Según fuentes municipales, el arrestado tiene pendientes varias reclamaciones judiciales relacionadas con la presunta comisión de otros delitos.