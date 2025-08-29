Redacción Andalucía 29 AGO 2025 - 16:09h.

Brigadistas forestales, vigilantes y personal de apoyo se concentran frente a la Subdelegación del Gobierno en Granada para exigir mejoras laborales

La protesta, respaldada por sindicatos y colectivos del sector, forma parte de un calendario de movilizaciones en toda Andalucía

Compartir







GranadaLa Asociación de Trabajadores de EMA-INFOCA ha anunciado a través de sus redes sociales una concentración en Granada para exigir mejoras en sus condiciones laborales y materiales. La protesta tendrá lugar el próximo viernes 5 de septiembre a las 10:00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno.

Bajo el lema “¡INFOCA no se vende, se lucha y se defiende!”, brigadistas forestales, vigilantes y personal de apoyo se manifestarán para reclamar cuestiones que, según denuncian, llevan demasiado tiempo sin resolverse. Entre sus demandas destacan el reconocimiento de la antigüedad, mejoras en la promoción, traslados y movilidad interna, la dotación de vehículos seguros y la solución inmediata a la falta de equipos de protección individual (EPIs).

La protesta forma parte de un calendario de movilizaciones que se está desarrollando en todas las provincias andaluzas desde el inicio de la época de alto riesgo de incendios, con el objetivo de visibilizar la situación del personal y reforzar su labor en la prevención y extinción de incendios forestales.