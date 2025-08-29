Redacción Andalucía Europa Press 29 AGO 2025 - 13:48h.

La Policía Nacional detuvo a un varón de 45 años acusado de clavar una navaja en el pecho a su compañero de piso tras una fuerte discusión

La víctima, que fue asistida en el hospital, también fue detenida al constarle una requisitoria judicial por un robo con fuerza

GranadaAgentes de la Policía Nacional han detenido en el centro de la capital granadina a un varón de 45 años como presunto autor de un delito de lesiones causadas a su compañero de piso de 51 años, que fue posteriormente arrestado al tener una requisitoria por el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada por un robo con fuerza en las cosas.

Ambas personas habrían comenzado una discusión en plena calle que se prolongó en el hogar que comparten, donde finalmente, el agresor habría sacado una navaja clavándola en el pecho a la víctima, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa. Ambos varones han pasado ya disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron en la madrugada del pasado martes, cuando la Sala del 091 recibió una llamada donde una joven manifestaba que había encontrado en una concurrida plaza de Granada a un hombre sangrando por el pecho abundantemente.

Al llegar la patrulla policial al lugar, observaron a un varón de origen senegalés con una herida sangrante manifestando un fuerte dolor en el pecho. Esta persona habría señalado al agresor, de nacionalidad marroquí, el cual se encontraba a escasos metros de lugar, llevando a cabo los agentes su identificación y comenzando a recabar la información de lo sucedido.

La víctima fue detenida por una causa pendiente relacionada con un robo

Según las investigaciones llevadas a cabo por los policías, la discusión se había iniciado en torno a las 1,00 horas cuando ambas personas se encontraron en plena calle. Un par de horas después, ambos volvieron a coincidir en el domicilio que comparten. Allí se reinició la discusión y el agresor sacó al parecer una navaja del bolsillo de su pantalón "hiriendo en el pecho a la víctima".

La víctima fue trasladada al hospital, donde fue asistida y recibió cinco puntos de sutura a causa del corte sangrante en el pecho, por lo que se llevó a cabo la detención del agresor por la presunta comisión de un delito de lesiones. No se encontró el arma causante de las mismas.

El detenido cuenta con cerca de una decena de antecedentes policiales. Por su parte, el agredido, una vez asistido de las lesiones en el hospital, fue también detenido por la Policía Nacional, dado que le constaba activa una requisitoria por parte del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada.