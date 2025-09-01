Redacción Andalucía Europa Press 01 SEP 2025 - 11:41h.

Un conductor de 51 años ha resultado "herido leve" después de que el vehículo que conducía chocara contra un coche estacionado

SevillaUn conductor de 51 años ha resultado "herido leve" este domingo tras volcar el vehículo que conducía al chocar contra un coche estacionado en la calle Marqués de Pickman de Sevilla. En el control posterior de alcoholemia, el individuo septuplicó la tasa máxima permitida, según ha informado el Servicio de Emergencias Sevilla en su cuenta oficial de 'X'.

El Servicio registró una llamada que alertó del siniestro en torno a las 14,30 horas. Posteriormente, se desplazaron hasta el lugar los servicios de Bomberos, que aseguraron y voltearon el vehículo para liberar al conductor, que se encontraba atrapado y con "heridas leves", según ha confirmado Emergencias Sevilla.

También intervinieron agentes de la Policía Local y los servicios sanitarios. Estos últimos atendieron al herido, aunque no ha trascendido si ha sido trasladado a algún centro hospitalario.