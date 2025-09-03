Aparecen seis muertos de una patera en una playa de Almería

Redacción Andalucía Almería, 03 SEP 2025 - 15:39h.

Poco antes de llegar a la orilla, los patrones que manejaban la embarcación los han lanzado al mar, pero no todos sabían nadar

Los cuerpos de los fallecidos han sido localizados en las inmediaciones de la playa de Los Muertos, en Almería

Una vez más el mar y el tráfico de personas se han cobrado la vida de 6 jóvenes que han fallecido mientras intentaban alcanzar su sueño: la costa española. En la patera viajaban 32 personas que pretendían llegar a Almería cruzando el Mediterráneo.

Poco antes de llegar a la orilla, los patrones que manejaban la embarcación los han lanzado al mar para que llegaran ellos mismos a tierra firme. Pero no todos sabían nadar bien. 6 personas no han conseguido alcanzar la costa y sus vidas se han quedado en el mar.

Todo ha sucedido esta madrugada, muy rápido y sin apenas luz. Según uno de los supervivientes, hay otras 26 personas, que también iban en la embarcación, que sí han logrado nadar hasta la orilla y ponerse a salvo.

Los agentes de la Guardia Civil han localizado los cuerpos de los fallecidos en las inmediaciones de la playa de Los Muertos, en Almería, lugar al que pretendían llegar nadando los migrantes.

Las autoridades han confirmado además a Informativos Telecinco que con estos 6 fallecidos ya se contabilizarían 7 en las últimas horas, puesto que habría también aparecido otro fallecido más, que viajaba en otra patera que ha llegado recientemente a la provincia de Almería.