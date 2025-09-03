El hombre investigado habría hecho esa declaración a su pareja justo antes de encender un mechero y causar una deflagración con una bombona de butano

Investigan como intento de homicidio de un hombre a su esposa el incendio de su casa en Roquetas de Mar, en Almería

La Guardia Civil investiga ya como un caso de tentativa de homicidio el incendio ocurrido la noche del pasado martes en una vivienda de Roquetas de Mar, Almería, donde un hombre y una mujer de 56 años resultaron heridos. Al parecer, según las primeras hipótesis, el varón habría manipulado intencionadamente una bombona de gas butano para provocar una deflagración e intentar matar a su pareja.

Todo se produjo a aproximadamente las 22:00 horas en la calle Biescas, en un tercer piso de un edificio ubicado en la localidad de Roquetas de Mar. De hecho, fueron los vecinos los que alertaron al 112 tras escuchar una fuerte explosión y ante el temor de que pudiera haber personas atrapadas.

Así, los agentes se desplazaron a la zona y al llegar se encontraron en primer lugar con el hombre, quien se encontraba desnudo en la entrada de la vivienda, con quemaduras graves en todo el cuerpo y sangrando por brazos y piernas, tras lo cual fue trasladado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Torrecárdenas de Almería.

El hombre habría intentado matar a su pareja tras decirle que iban a morir los dos

Por su parte, la mujer, también de 56 años y de nacionalidad marroquí, fue hallada herida leve, con quemaduras en las piernas, siendo trasladada al Hospital Universitario de Poniente de El Ejido (Almería).

Según señaló ella misma a los agentes, cuando entró en el domicilio pudo ver cómo su pareja estaba manipulando una bombona de gas butano bajo la mesa del salón. Entonces, y justo antes de encender un mechero que provocó la deflagración, asegura que éste llegó a manifestarle que no quería seguir viviendo y que “iban a morir los dos”.

La bombona de gas y los indicios de intencionalidad en el incendio

Al respecto, los bomberos confirmaron la presencia de una bombona abierta bajo la mesa con el regulador puesto, aunque sin goma de conexión, lo que incrementa la sospecha de intencionalidad.

Tras la deflagración, el piso sufrió graves daños en ventanas, marcos de aluminio y mobiliario, quedando posteriormente la vivienda precintada y bajo custodia para la inspección ocular de la Policía Judicial, que instruye diligencias por tentativa de homicidio en el ámbito de la pareja.

La investigación continúa y todo apunta a un caso de violencia de género

En esta misma línea, osé María Martín, subdelegado del Gobierno en Almería, ha confirmado este mismo miércoles que el incendio parece tener un origen intencionado y que las circunstancias apuntan a un posible caso de violencia de género, aunque ha pedido cautela y ha subrayado que la investigación continúa abierta.

Sobre si la víctima figuraba en el sistema VioGén, Martín ha afirmado que de momento no puede confirmarlo, aunque se están estudiando esas posibles circunstancias.