Muere una niña de 11 años al caer desde una terraza en Sevilla

Una llamada al 112 alertó de la caída de una persona desde un cuarto o quinto piso en Sevilla

Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la menor

Una niña de 11 años ha muerto al caer desde una terraza de un piso en la avenida de la Montería, en la barriada Juan XXIII, de Sevilla esta madrugada. A la llegada de los servicios sanitarios nada pudieron hacer por salvarla.

Una llamada al 112 avisó de la caída de una persona desde la cuarta o quinta planta de un bloque de pisos en la barriada Juan XXIII, de la capital hispalense.

Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Las primeras investigaciones apuntan a un accidente. No obstante, la Policía se ha hecho cargo de la investigación.