Isaac Belk, más conocido como Ibelky, ha experimentado un notable cambio físico tras su apuesta en el mundo de la MMA

A sus 27 años, este deportista hispanofrancés lucha por posicionarse como uno de los atletas de MMA más respetados en los registros profesionales

Isaac Belk, conocido en las redes sociales como 'Ibelky', es un influencer y creador de contenido que combina su faceta en las redes sociales con su trayectoria en el mundo del deporte y de las artes marciales mixtas. A sus 27 años, este deportista hispanofrancés lucha por posicionarse como uno de los atletas de MMA más respetados en los registros profesionales.

Además de su carrera deportiva y su trayectoria en las redes sociales, la vida privada de Ibelky, como su anterior relación con Lola Lolita, o su transformación física acaparan titulares situando al deportista en el centro de la conversación pública. Lejos de ser un fenómeno repentino, su evolución en el mundo de MMA corresponde a una dedicación, formación y una disciplina que él mismo ha ido plasmando en sus redes sociales.

El cambio físico de Ibelky

Isaac Belk, que comenzó a hacerse conocido en las redes sociales por su contenido viral, su relación con Lola Lolita y por su dedicación al deporte de combate, ha desarrollado una trayectoria caracterizada por la constancia.

Su salto a la MMA y sus rutinas de ejercicio que ha ido mostrando y compartido en sus redes sociales, ha potenciado durante estos últimos años la imagen de deportista comprometido, acostumbrado a enfrentarse a exigencias físicas y mentales de alto nivel.

Aunque no ha sido excesivamente prolongado, su paso por las artes marciales mixtas le ha permitido consolidar una reputación de deportista disciplinado en los últimos años. De esta forma, Isaac Belk ha ido dejando atrás su faceta como 'influencer' y creador de contenido al que solo se le asociaba con el mundo de las redes sociales y con sus relaciones personales.

A día de hoy, el nombre de Ibelky se asocia al de un deportista que ha logrado un gran cambio físico para poder soportar y aguantar los duros combates y entrenamientos que rodean a la MMA.

En todos esos años, Ibelky ha compartido a través de sus redes sociales cómo ha cambiado su estilo de vida y ha querido enfocarlo al deporte, al rendimiento y a la dedicación.

Este cambio de rutina ha favorecido un cambio físico que ahora se aprecia con mayor notoriedad: un aumento de masa muscular perfectamente definido, un control más preciso del peso y una apariencia atlética que ha llamado la atención incluso de quienes no siguen de cerca la actualidad deportiva. En redes sociales, su transformación ha generado miles de comentarios, muchos de ellos destacando la progresión constante que ha experimentado.

Ibelky, Lola Lolita y su apuesta por la MMA

La presencia mediática de Isaac Belk no se ha limitado únicamente a su faceta deportiva. Parte del interés que despierta actualmente se debe a la relación que mantuvo con Lola Lolita, una de las creadoras de contenido más populares dentro del panorama digital español. Nada más hacerse pública su relación, el deportista multiplicó su exposición pública y aparecía cada vez más en eventos, actos y publicaciones en los que su presencia habría sido impensable.

Durante los años de relación, Lola Lolita e Ibelky crearon una comunidad en la que los fans de ambos seguían muy de cerca cada paso que daba la pareja: desde los gatos que compartían, su mudanza conjunta o sus viajes alrededor del mundo.

Por eso, no fue de extrañar cuando el 8 de diciembre de 2024 ambos anunciaron en sus redes sociales su ruptura. Precisamente, ha sido durante este año cuando Ibelky ha decidido apartarse un poco más de las redes sociales y apostar por el mundo de las artes marciales mixtas.

Tras su experiencia en la MMA y con una transformación física que no pasa desapercibida, Isaac Belk se encuentra ante una oportunidad de consolidar su carrera deportiva como él mismo muestra y persigue a través de sus plataformas sociales.