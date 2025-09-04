Un preso agrede con una cuchilla a varios internos y a un funcionario en la cárcel de Córdoba

Redacción Andalucía 04 SEP 2025 - 11:54h.

El sindicato CSIF asegura que el interno desobedeció de forma activa las órdenes del personal y se dirigió corriendo hacia el patio del módulo

El funcionario agredido está fuera de peligro, pero tiene fuertes dolores en la espalda debido a la agresión

CórdobaUn preso del centro penitenciario de Alcolea, en Córdoba, ha agredido a varios reclusos y a un funcionario con una cuchilla, según ha denunciado el sindicato CSIF, que ha expresado su preocupación por lo ocurrido y condena firmemente la agresión ocurrida este miércoles.

El interno agresor, recluido en el módulo 12 de la cárcel de Alcolea, protagonizó un altercado violento en la instalación. El sindicato informa de que, presuntamente, el interno desobedeció de forma activa las órdenes del personal y se dirigió corriendo hacia el patio del módulo alterando gravemente la convivencia del departamento. Allí, siempre según el testimonio de CSIF, extrajo una cuchilla, con la que agredió a varios internos y, posteriormente, al funcionario que trataba de controlar la situación, causándole lesiones en la espalda.

CSIF, sindicato mayoritario en la Prisión de Alcolea, detalla que el trabajador agredido fue trasladado a un hospital de la capital para su valoración médica, además de recibir parte facultativo en el propio centro. La central sindical tiene constancia de que, afortunadamente, el funcionario se encuentra fuera de peligro, aunque sufre fuertes dolores en la espalda como consecuencia del ataque.

"Esta agresión no es un hecho aislado, sino consecuencia de la dejadez institucional", denuncia CSIF

La central sindical exige a la Dirección del centro el traslado inmediato de este interno a otro establecimiento más adecuado. Asimismo, CSIF indica que “esta agresión no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la dejadez institucional que sufre el colectivo de trabajadores penitenciarios por parte de la Secretaria General y, a su vez, directamente, del Ministerio del Interior.

El sindicato denuncia con contundencia esta nueva agresión y vuelve a exigir al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la adopción de medidas reales y urgentes para proteger a los profesionales penitenciarios. Algunas de estas actuaciones solicitadas son el reconocimiento oficial del personal penitenciario como agentes de autoridad, el refuerzo de efectivos en los módulos y dotación de medios de autoprotección adecuados, la revisión del modelo penitenciario actual, que expone gravemente la seguridad del personal, una mayor agilidad y una actualización en la aplicación de sanciones disciplinarias efectivas a internos reincidentes, una formación continua y especializada, que se cubran el 100% de los puestos vacantes y la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo.

Finalmente, CSIF ofrece su apoyo absoluto al compañero agredido y al conjunto de la plantilla del centro penitenciario y recuerda que seguirá denunciando sin descanso cada ataque y cada negligencia que ponga en peligro las vidas de estos profesionales.