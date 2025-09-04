Redacción Andalucía 04 SEP 2025 - 06:00h.

Su madre le confesó que había tenido una relación extramatrimonial con otro hombre y que ella era fruto de ese adulterio

La fortuna de una mujer sevillana de 70 años: millonaria herencia gracias a una prueba de ADN

AlmeríaToda su vida creció pensando que su padre era la persona que vivía con ella, con su madre y con sus tres hermanos, pero hace tan sólo unos años María (nombre ficticio) conoció la verdad. Su madre le confesó que había tenido una relación extramatrimonial con otro hombre y que ella era fruto de ese adulterio.

Su verdadero progenitor era un hombre del mismo pueblo granadino en el que ella había vivido con su familia, un respetado médico que mantuvo una relación con su madre, pero que también estaba casado y que tuvo otros dos hijos.

Ahora la justicia reconoce que María es hija de ese médico, porque las pruebas de ADN lo han confirmado al 99,999 %. Por tanto, como hija biológica, tiene derecho a una parte de la herencia, que está valorada en más de medio millón de euros, según ha explicado a Informativos Telecinco su abogado, Fernando Osuna.

A sus 56 años y gracias a las pruebas de ADN, María ha visto reconocido un derecho que la vida le negó. No es sólo cuestión de dinero, es un reconocimiento a una parte de su historia que había permanecido oculta, a una herencia que va más allá de lo monetario y que le abre las puertas de un nuevo pasado.

Su madre y su padre biológico mantuvieron durante años una relación secreta

Corría el año 1968 cuando su madre y su padre biológico se conocieron. Vivían en un pequeño pueblo de la provincia de Granada y ambos tenían otras relaciones. Durante años mantuvieron su doble vida, cada uno con su familia, y María criándose con un padre que no era el suyo. Ni siquiera se planteaban el divorcio, era algo impensable para la época. Tuvieron que mantener todo en secreto, porque el adulterio era un delito penado con la cárcel.

Durante años mantuvieron esa relación secreta, que su madre no se atrevió a contarle a María hasta que su padre biológico había fallecido. Entonces surgió en ella el deseo de conocer a la familia que había permanecido oculta tantos años, a esos hermanos que vivían cerca, con los que compartía sangre y origen, pero de los que nunca había oído hablar.

Decidió demandar a sus hermanastros

Viajó desde Almería, en donde ella reside actualmente, hasta la vecina comunidad de Murcia, en donde residían sus hermanos, los hijos del médico granadino. Intentó mantener una relación con ellos, pero no fue posible. Una vez más la vida le negaba su origen. Ahí fue cuando decidió interponer una demanda contra sus hermanastros para ser reconocida como hija legítima de la persona que su madre le aseguraba que era su padre biológico.

Todo el proceso judicial, que comenzó en 2023, se ha desarrollado en Murcia, nos explica Fernando Osuna, gracias a cuyo esfuerzo ahora la justicia ha determinado que María comparte ADN con sus hermanos y, por tanto, es también hija biológica del médico.

En la sentencia se reconoce que las pruebas de ADN demuestran lo que María ya sabía desde que se lo confesó su madre. Al ser ya hija reconocida, tiene derecho a una parte de la herencia de su padre biológico, ya fallecido. Y como el médico no dejó hecho testamento, le corresponde la misma parte que a cualquiera de sus otros hermanos, es decir, podrá tener derecho, en igualdad de condiciones, a la herencia de más de 500.000 euros que el médico dejó tras su fallecimiento.