La sede de Cruz Roja en Granada sorprende con un diseño innovador basado en cartón

El material reduce costes, mejora la acústica y refuerza el compromiso medioambiental

La apuesta por la sostenibilidad llega también al mundo de la arquitectura. La delegación de Cruz Roja en Granada ha estrenado una oficina en la que casi todo está fabricado con cartón reciclado: desde los armarios y taquillas, hasta los revestimientos, mesas y lámparas.

Lo que podría parecer increíble es ya una realidad. Los empleados trabajan en un espacio funcional, cómodo y completamente adaptado a las necesidades diarias, pero con un claro guiño al respeto al medio ambiente.

Muebles y paredes de cartón

En la sede, incluso las paredes están realizadas con este material. Las taquillas de los trabajadores también están confeccionadas en cartón, lo que demuestra su versatilidad y resistencia.

Ventajas económicas y prácticas

El cartón no solo supone un importante ahorro de costes, sino que ofrece una buena acústica y un ambiente acogedor. Además, refuerza el mensaje de cercanía y compromiso con la sociedad que caracteriza a Cruz Roja.

Esta iniciativa convierte a la oficina granadina en un ejemplo pionero en España, mostrando que la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano sin renunciar a la funcionalidad ni al confort.