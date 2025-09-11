El detenido había matado al marido de la mujer antes de secuestrarla a ella

La liberación se ha producido tras más de 13 horas de negociación

La Guardia Civil ha liberado esta madrugada a la mujer que llevaba más de 12 horas retenida por un hombre en Huétor Santillán, en Granada. Su agresor, que había matado a su marido, ya está detenido.

La mujer se encontraba retenida desde primeras horas de la tarde del miércoles en Prado Negro, una pedanía de Huétor Santillán, Granada.

La liberación se ha producido tras más de 13 horas de negociación con el presunto autor del crimen.

El detenido tenía problemas con el matrimonio

El detenido es un hombre de 61 años que tiene, al parecer, sus facultades mentales perturbadas y que mantenía rencillas con el matrimonio, principal hipótesis que bajara la Guardia Civil como móvil de lo ocurrido.

La mujer se encuentra en aparente buen estado de salud, según las fuentes.

Tras cometer el crimen, el hombre, al que los vecinos apodan Pedro "el loco", se atrincheró en su vivienda con la mujer de la víctima hasta que han logrado liberarla a ella y detenerlo a él.

Los hechos ocurrieron en torno a las 15:00 horas de este miércoles en esta pedanía de apenas medio centenar de habitantes ubicada en la comarca de la Vega.

Todo apunta a que el presunto autor aguardó la llegada en coche de este matrimonio vecino. Al verlos llegar, embistió su vehículo contra el de la pareja. A él, un hombre de 67 años ya jubilado, le disparó con un arma de fuego, y a la mujer la secuestró para atrincherarse con ella en su casa, que según los vecinos linda con la del matrimonio, separadas ambas por una valla.