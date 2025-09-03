El joven que se ha entregado se enfrenta a delitos de homicidio, robo con fuerza y tenencia ilícita de armas

El joven que acompañaba al autor del tiroteo de Alfafar, en Valencia, se ha entregado a la policía. Su declaración podría ser crucial para dar con él, después de que lograse burlar un amplísimo cerco policial que se mantuvo durante 15 horas.

El otro joven implicado en el tiroteo se ha entregado este martes en el cuartel de la Guardia Civil de Patraix, según han informado fuentes de la investigación.

Al joven se le atribuyen los delitos de homicidio, robo con fuerza y tenencia ilícita de armas, según han señalado las mismas fuentes.

Los disparos tuvieron lugar sobre las 23:30 horas de este lunes junto a la calle Pintor Sorolla de Alfafar, en el centro de Alfafar, cuando al parecer dos vecinos de este municipio discutieron y uno de ellos descerrajó al otro tres tiros de escopeta, hiriéndole gravemente.

Los vecinos asistieron, incrédulos, a los hechos. Muchos al escuchar los disparos pensaron que se trataba de petardos.

Cerco policial de 15 horas

El autor de los disparos golpeó en la cabeza con la escopeta al herido, en la calle a plena luz del día. A continuación, se marchó del lugar y, aunque se sospechaba que se había atrincherado con el arma en una vivienda de la calle San Antonio, contigua al lugar de los disparos, finalmente logró esquivar el cerco policial y huyó acompañado del joven que posteriormente se ha entregado.

