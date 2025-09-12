Detenido el pirómano de Los Palacios: provocó 15 incendios en dos meses

Redacción Andalucía Europa Press 12 SEP 2025 - 11:33h.

El detenido habría provocado 15 incendios en Los Palacios y Villafranca, Sevilla, causando daños en contenedores, vehículos y mobiliario urbano

Los fuegos intencionados ocasionaron más de 6.300 euros en pérdidas directas además de gastos por extinción y limpieza

SevillaLa Guardia Civil ha detenido al supuesto autor de un delito continuado de daños tras relacionarlo con 15 incendios intencionados en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) que causaron daños en contenedores y vehículos.

La investigación se inició tras una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento, que detectó entre los meses de junio y agosto una serie de incendios intencionados en diferentes puntos del casco urbano, que afectaron a once contenedores de residuos sólidos urbanos, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Los agentes logrando identificar al supuesto autor de los incendios con la colaboración de la Policía Local y comprobaron que el autor se desplazaba en bicicleta y seguía itinerarios coincidentes con el origen del fuego, lo que permitió relacionar cronológicamente todos los sucesos.

Prisión provisional para el detenido

La valoración de los daños asciende a 6.350 euros, a los que se les suman los costes derivados de limpieza, restauración, extinción de incendios y desperfectos en vehículos, incluido un ciclomotor.

Una vez puesto a disposición judicial al detenido con las pruebas obtenidas, se decretó su ingreso en prisión.